Из-за пожара эвакуированы более 18 тысяч человек.

Череду техногенных ЧП в США пополнило новое событие. На этот раз в центре внимания оказался крупный химический завод в штате Джорджия, США. Согласно полученным данным, загорелся химический завод «БиоЛаб», который занимался производством химии для самых разных отраслей промышленности Соединенных Штатов. Местные власти объявили эвакуацию из-за критического превышения вредных химических веществ в воздухе в тысячу раз. В атмосферу из-за возгорания попал в том числе и хлор, чрезвычайно вредный для человеческого организма.

Всего было эвакуировано более 18 тысяч человек, проживавших в непосредственной близости от места аварии. Возгорание на самом заводе было ликвидировано силами пожарных, но столб черного дыма продолжает подниматься в небо над производством. Именно он, дым, и стал источником распространения загрязнения. По официальным данным этот инцидент с «БиоЛаб» стал крупнейшим за последние несколько лет. Речь идет о массовой эвакуации жителей из зоны чрезвычайного положения.

Стало также известно, что изначально было всего одно возгорание, возникшее по неизвестной причине. Однако позже появился еще один очаг возгорания, который возник из-за неправильного способа тушения. Пожарные не учли специфики производства и спровоцировали возникновение огня. На момент 30 сентября 2024-го года в 6:30 утра по Москве оба очага ликвидированы. На месте событий уже работают специалисты, которые и будут выяснять, а также устранять последствия ЧП.