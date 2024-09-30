ВС РФ создали угрозу рассечения группировки ВСУ в городе.

За минувшие выходные армия России смогла продвинуться внутри населенного пункта Торецк (Дзержинск) и взять по частичный контроль центральную часть города. Об этом пишут пока только украинские источники, которые сообщают, что ВСУ продолжают контролировать часть центрального района Торецка. Если российские войска смогут взять под контроль весь район, то это разделит украинскую группировку в городе на две половины, южную и северную.

ВС РФ окончательно закрепились в восточной части Торецка, а также заняли часть территории на юге города. При этом идут штурмовые действия с задачей взять под полный контроль центральный район, который стал стратегическим в городе, так как именно там находятся основные укрепления ВСУ в населенном пункте. Российское МО пока никак не подтвердило и не повергло информацию о частичном освобождении центра Торецка.

Успешное наступление также ведется на Угледарском направлении, где российские войска подошли к населенному пункту Золотая Нива, расположенному к западу от Угледара. Стоит отметить, что еще западнее под контролем ВС РФ находится поселок Макаровка. Тем самым российские войска образовали карман между этими населенными пунктами в котором сегодня находится серьезные опорный пункт ВСУ. Этот опорный пункт развертывался для поддержки украинского контрнаступления в 2023-м году и там сконцентрированы серьезные силы украинцев.