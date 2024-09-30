Применение технологий DR-TES: астрономия, физика частиц и медицинская диагностика.

Ученые из Вашингтонского университета совершили большой шаг вперед в изучении космоса. 24 сентября они отправили в небо над Нью-Мексико научный аэростат NASA. Его задача - проверить новые способы обнаружения гамма-излучения, которое играет большую роль в астрономии, физике и медицине.

Этот проект называется DR-TES. Он включает в себя испытание особого мини-холодильника, который охлаждает детекторы до очень низких температур. Благодаря этому ученые могут точнее измерять гамма-излучение. Ведь для открытий в космосе и разработки новых медицинских технологий нужны самые точные инструменты.

Аэростат поднялся на высоту около 40 километров и пробыл в воздухе почти 10 часов. После успешного полета и приземления, команда приступила к анализу собранных данных. Руководитель миссии, профессор Хенрик Кравчински, назвал этот полет демонстрацией успеха в разработке новых технологий. Этот проект - часть большой работы ученых по созданию квантовых датчиков.