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g1tarist
OpenAI ожидает значительных убытков несмотря на прогнозируемый рост выручки до $100 млрд
Основной статьёй расходов компании является вычислительная мощность, предоставляемая партнёром и основным инвестором Microsoft.

OpenAI, известный своими разработками в области искусственного интеллекта, сталкивается с большими убытками, но ожидает резкий рост доходов в ближайшие годы. По прогнозам, доходы компании могут достичь 100 миллиардов долларов. Несмотря на предполагаемые убытки, OpenAI видит светлое будущее для своего чат-бота ChatGPT, который уже приносит значительную часть дохода. В августе месячный доход достиг 300 миллионов долларов, что в 17 раз больше, чем в начале года. Ожидается, что к 2025 году доходы увеличатся в три раза и достигнут 11,6 миллиарда долларов.

Основные расходы компании связаны с вычислительной мощностью, предоставляемой Microsoft. В то же время, стоимость подписки на ChatGPT планируется увеличить с текущих 20 до 22 долларов в месяц, а затем до 44 долларов в течение пяти лет. OpenAI пытается привлечь дополнительные средства и ведет переговоры с крупными технологическими компаниями, включая Microsoft, Apple и Nvidia. Однако, по последним данным, Apple отказалась от участия в финансировании.

Компания также планирует изменить свою структуру, делая коммерческое подразделение независимым от некоммерческого фонда. Эти изменения происходят на фоне ухода ключевых руководителей и слухов о возможном значительном вознаграждении для генерального директора Сэма Альтмана в виде акций. Однако OpenAI опровергла эти слухи, заявив, что конкретные цифры не обсуждались.

#openai
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The New York Times: OpenAI планирует увеличить стоимость подписки на ChatGPT до $44 за пять лет
OpenAI планирует увеличить цену подписки на ChatGPT до $44 в течение пяти лет
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