Два года назад он уже был сотрудником Google.

Google снова привлекла внимание, потратив огромную сумму в 2,7 миллиарда долларов, чтобы вернуть Ноама Шазира, звезду в мире искусственного интеллекта (ИИ), обратно в свои ряды. Шазир, который отошел от работы в Google два года назад, чтобы заняться собственным проектом, снова стал частью команды. После 21 года работы в Google, Шазир ушел, чтобы основать стартап Character.AI, который позволяет людям общаться с чат-ботами, имитирующими известных людей или вымышленных персонажей. Сделка с Google, как говорят, была заключена не только для использования технологий его стартапа, но и для того, чтобы Шазир вернулся в компанию.

Шазир известен своим вкладом в разработку ИИ в Google, в том числе в создание ранних моделей, которые легли в основу современных систем. Его уход из Google был связан с отказом компании выпустить чат-бота Meena из-за опасений по безопасности, что впоследствии оказалось упущенной возможностью, особенно после успеха ChatGPT от OpenAI.