Машины окончательно сняты с вооружения спустя 45 лет.

Американцы продолжают перевооружать свои сателлиты более современными системами вооружения. В частности, Нидерланды окончательно закончили эксплуатацию истребителей F-16 и теперь используют только машины 5-го поколения – F-35 Lightning II. Об этом официально заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, добавив, что списанные машины не останутся просто стоять в ангарах, а послужат делу освобождения Украины от российского нашествия.

Стоит отметить, что Нидерланды эксплуатировали F-16 почти 45 лет и за это время сменили несколько модификаций истребителя. Последние 4-ре машины совершили прощальный полет над Амстердамом, а 27 сентября официально был подписан документ о снятии с вооружения.

«Сегодня Минобороны официально попрощалось с легендарным самолетом. После 45 лет верной службы и множества миссий самолет получит новую жизнь на Украине и в Румынии» - заявил министр обороны.

По официальным данным у Нидерландов остается 24 машины этого типа, часть из которых будет направлена в Румынию для обучения украинских пилотов. При этом туда направят всего 14 аппаратов, а остальные останутся в Нидерландах. Однако есть вероятность, что в скором времени F-16 передадут ВСУ для противодействия российской угрозе.