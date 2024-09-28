Но цена в РФ будет в 2,5 раза выше, чем в США.

В Россию скоро приедут новые автомобили BMW M5. Они отличаются от предыдущих моделей улучшенными характеристиками и большим салоном. Эти машины имеют гибридный двигатель, который может развивать до 717 лошадиных сил. Внутренний двигатель дает 577 л.с., а электромотор добавляет еще 194 л.с. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач на восемь ступеней и может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

BMW M5 нового поколения может ездить на электричестве до 40 км без шума и выхлопов. Если нужно больше мощности, достаточно нажать на газ, и машина автоматически переключится на бензиновый двигатель.

У этой модели улучшенная система торможения и подвеска, что делает езду более комфортной и безопасной. Несмотря на свои внушительные размеры и вес, BMW M5 обладает высокой динамикой и маневренностью.

Однако стоит отметить, что цена на новый BMW M5 в России будет значительно выше, чем в США. В России автомобиль будет стоить от 26,7 млн рублей, что в 2,5 раза дороже американской цены. Это связано с различными налогами и таможенными сборами.

Таким образом, любители роскошных и мощных автомобилей скоро смогут приобрести новый BMW M5, но им придется заплатить за это довольно крупную сумму.