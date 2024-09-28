Запорожское направление на сегодняшний день не является основным для российских войск.

В настоящий момент наиболее «горячими» для ВСУ участками ЛБС являются Покровское и Курское направления, куда стягиваются основные резервы и перебрасываются подразделения с других участков. На этом фоне, ВС РФ продолжают давить ВСУ на ранее считающихся безопасными направлениях вроде Запорожского, где действует группа войск «Днепр». Как сообщает глава Запорожской области Балицкий, российские войска подошли к окраинам Гуляйполя и закрепились,но пока, не входя в городскую черту.

Запорожское направление ранее считалось экспертами наиболее вероятным для очередного украинского контрнаступления, но из-за событий на Покровском и Курском направлениях оттуда убрали подготавливаемые резервы. Это дало возможность наступления российских сил в местах ослабления оборонительных порядков ВСУ.

«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе.» - рассказывает Балицкий ТАСС.

Кроме того, о начале активизации российских войск на Запорожье сообщает спикер Сил обороны Юга Сергей Волошин. Украинский военный заявляет, что ВС РФ начали скапливать большие силы около Приютного на Запорожском направлении. Украинский Генштаб также отмечает, что Вооруженные силы РФ начали проявлять большую активность на этом направлении и уже было 5 штурмов. По мнение украинских военных это только начало и дальше будет больше.