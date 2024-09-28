До конца года таких грузовиков будет уже 18.

В скором времени на дорогах России появится больше беспилотных грузовиков. Уже к концу этого года их количество достигнет 18. Эти автомобили, созданные компанией КамАЗ, будут тестироваться на двух больших магистралях: М-12 "Восток" и М-4 "Дон". Об этом сообщил Рустам Минниханов, глава Татарстана, в своем выступлении перед Государственным советом.

Ранее, начиная с 2023 года, такие беспилотники уже перевозили грузы по трассе М-11 "Нева". Теперь же планируется расширить их использование.

Кроме этого, в Татарстане активно разрабатываются и другие инновационные проекты. Например, в Центре электроники и элементов питания, который был создан при поддержке КамАЗа, уже сделали автобусы, работающие на водороде, и грузовик-прототип. Также ведутся работы над созданием российских энергоустановок на водородных топливных элементах.

Не остаются без внимания и легковые автомобили. В частности, идет разработка отечественного электромобиля под названием "Атом". Его серийное производство планируется начать уже в следующем году.

В итоге, Россия активно движется в направлении развития автономного и экологически чистого транспорта, что обещает интересные изменения в ближайшем будущем.