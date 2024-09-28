Она предотвратит выброс радиоактивных веществ в атмосферу в случае аварии.

В Египте началась стройка важной части атомной станции "Эль-Дабаа" - внутренней защитной оболочки 2 блока. Эта оболочка - ключевой элемент безопасности, который не даст радиоактивным веществам попасть в воздух при возможных авариях.

"Эль-Дабаа" - это первый такой проект в Египте, реализуемый с помощью России. Работы по созданию защитной оболочки начались 26 сентября. Оболочка состоит из шести уровней, а первый уровень - из 12 больших блоков, каждый весит от 60 до 80 тонн. Установка такого блока занимает около 15 часов с использованием мощного крана.

Когда строительство оболочки завершится, она будет выглядеть как большой цилиндр с куполом на вершине, внутри которого будет находиться сам реактор и другое оборудование. Эта конструкция - залог того, что атомная станция будет безопасной для окружающей среды.

АЭС "Эль-Дабаа" появится на северо-западе Египта, на берегу Средиземного моря. Она будет состоять из 4 блоков, каждый мощностью 1200 МВт.