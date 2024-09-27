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g1tarist
Президент Турции Эрдоган заявил, что США не хотят видеть Украину в НАТО
Кроме США есть еще ряд стран, которые этого не хотят.

Ряд ключевых стран НАТО не хотят видеть Украину в рядах Североатлантического альянса. Именно с таким заявлением выступил турецкий президент Эрдоган во время своего интервью американскому телеканалу NBC. Лидер Турции также добавил, что в числе этих стран находится и США, но при этом блоку никто не мешает отправлять Украине военную помощь на миллиарды долларов.

Главную роль в блоке НАТО ведет США и ряд некоторых влиятельных стран, которые не видят Украину в рядах Североатлантического альянса. При этом Эрдоган никак не прокомментировал отношения к этому решению и что в свою очередь Турция долго отказывалась давать свое разрешение на вступление Финляндии и Швеции.

«США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса» - заявляет Эрдоган.

Стоит добавить, что именно желание Украины вступить в ряды НАТО и привело к началу Спецоперации на востоке страны. Конечно, это только одна из причин, но ее влияние на принятые правительством РФ решения велико. Также Киев продолжает кормить своих граждан обещаниями в стиле «вот вступим в НАТО и все закончится». Не зря же один из пунктов «плана победы» Зеленского это принятие страны в блок. Правда, как прокомментировали этот «план» западные политики в нем нет самого плана, а только требования.

#украина #сша #турция
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