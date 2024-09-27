Этой БМП явно необходимо повышение защиты.

На Украине предлагают модернизировать американские бронемашины «Бредли», чтобы повысить их защищенность от российских FPV-дронов. Суть модификации заключается в установке на боевую машину решетчатых экранов, которые будут прикрывать большую часть башни и корпуса от ударов беспилотников с кумулятивными снарядами. При этом уточняется, что подобная защита не будет мешать башне вращаться на 360 градусов, как это бывает при кустарных модернизациях. В качестве примера привели российские ОБТ, которые часто лишаются возможности кругового вращения боевого модуля из-за обвесов.

«Bradley нужно оснастись дополнительным бронированием в виде решетчатой защиты» - заявил представитель 47-й механизированной бригады ВСУ.

В качестве примера был представлен образец с полным обвесом в натуральную величину. Стоит отметить, что именно представители 47-й ОМБР ВСУ серьезно пострадали от ударов российских БПЛА и одновременно именно на вооружении этой бригады состоит больше всего «Бредли». По официальным данная бригада использовала так или иначе около 100 единиц, поставленных США. При этом общий парк БМП составляет 300 машин, которые сильно страдают от налетов российских дронов.

«В отличие от российских танков, на которых решетчатая защита порой препятствует вращению башни и ограничивает поле обзора, модификация Bradley не привела к таким последствиям» - пишут в западной прессе.

Что интересно именно 47-я ОМБР ВСУ первой потеряла поставленный американцами ОБТ «Абрамс» в ходе обороны Бердычей на Авдеевском направлении. По этой причине нет ничего удивительного, что оттуда поступают предложения по модернизации американской техники. Буквально на днях в сети появилась новость, что на Украине собрали «идеальный танк», обвесив старый немецкий «Леопард 1A5» советской динамической защитой «Контакт».