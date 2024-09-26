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g1tarist
ВСУ потеряли контроль над автостанцией и несколькими улицами на востоке Угледара
ВС РФ продолжают штурмовать Угледар.

Вооруженные силы России продолжают наступательные действия в городе Угледар, который украинцы превратили в один из серьезнейших укрепрайонов на Донбассе. Согласно поступающей информации под контроль ВС РФ уже перешло несколько улиц на востоке города и большая автостанция. ВСУ не предпринимают попыток контратаковать, но продолжают удерживать занимаемые позиции в многоэтажной застройке.

Площадь Угледара составляет почти 5,5 кв км городской застройки, в которой преобладают многоэтажные дома. Кроме того, сам город находится на возвышенности, что также усложняет штурмовые действия. Сегодня ВСУ занимают многоквартирные дома, которые используются в качестве опорных точек, в подвалах которых размещаются гарнизоны, имеется сообщение между подвалами с помощью выкопанных траншей и коммуникационных туннелей. Также украинцы нередко используют тактику «удара с высоты», когда бойцы поднимаются на верхние этажи многоэтажек и устраивают засады. Правда зачастую такие «засады» заканчиваются для той стороны весьма плачевно.

Российские бойцы занимают несколько восточных улиц города, а также местный автовокзал, расположенный в черте Угледара. Это по некоторым оценкам до 1,5 кв км города, что составляет примерно пятую часть всего Угледара. Кроме того, ВС РФ взяли под полный контроль частный сектор к юго-востоку от города.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года российские войска смогли отрезать Угледар от важной логистической артерии, проходящей через деревню Константиновка. Это резко осложнило логистику, что мгновенно сказалось на боевом потенциале гарнизона. Вдобавок именно с Угледара Сырский снял часть подготовленных подразделений для затыкания дыр на Покровском направлении, что также повлияло на оборонительные возможности.

#сво #всу #угледар
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