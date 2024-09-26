Всё просто - она более надежная и живучая.

Приближается середина 3-го года проведения Россией Спецоперации на Украине и за это время скопилось много интересной статистики. В частности, стало очевидно, что российская военная техника гораздо более живучая и ремонтопригодная, чем поставляемые с запада такни и бронемашины разных моделей. Об этом заявил генеральный директор «Ремвооружения» Денис Лепешко, добавивший, что это все благодаря модульной конструкции, которая подходит для оперативного ремонта без увода техники в глубокий тыл.

Руководитель «Ремвооружения» рассказал, что российская техника продолжала адекватно эксплуатироваться даже с серьезными повреждениями. В то же время модульная конструкция позволяет починить танк или бронемашину в полевых мастерских быстрой заменой вышедшего из строя модуля или заменив поврежденную бронеплиту корпуса. Западная техника из-за своей сложности не позволяет проводить такой оперативный ремонт и её необходимо уводить в тыл.

«Нашим мастерам действительно приходилось и приходится сталкиваться с техникой, которая удивляла своей живучестью. Это касается не только боевых машин, но и инженерных или узкоспециализированных машин, которые задействованы в определенных боевых задачах» - заявил Лепешко.

Как отмечает Денис Лепешко, такая картина наблюдается не только у современной российской бронетехники, но и у старых, еще советских, изделий. Впрочем, оно и не удивительно, так как все современные российские разработки — это продолжение идей, заложенных еще в советский период истории.