С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times.

Украинцам придется смириться с «временной» потерей части территории. Это будет необходимо для того, чтобы заключить мир между РФ и Украиной. По крайней мере так заявляет чешский президент Петр Павел в своем интервью американскому изданию The New York Times. При этом лидер Чехии добавил, что «временно» может затянуться на долгие годы и украинцам нужно с этим смириться.

Кроме того, Павел высказался, что европейские политики начинают уставать от конфликта на Украине и их не особо волнует мнение украинцев, которые настроены на продолжение истории. Сегодня они рассчитывают на «план победы» Зеленского, который должен одобрить президент Байден. При этом все пункты плана рассчитаны на долгосрочное продолжение конфликта без прекращения огня.

«Украине придется реалистично оценивать свои перспективы возвращения территорий. Наиболее вероятным результатом конфликта станет то, что часть украинской территории временно окажется под российским контролем» - сообщает газете Павел.

При этом если допустить возможность мирных переговоров и заключения перемирия, то Россия вряд ли уйдет с занятых территорий. В этом мнение Петра Павла полностью сходится с его коллегами по Евросоюзу, которые также сомневаются, что Москва отдаст занятые земли. Тут стоит помнить, что когда в середине лета начались разговоры про возможный мир, то дело закончилось «курской авантюрой» и атакой на обозначенную область.