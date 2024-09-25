Российские войска увеличили площадь территории контроля на восточном берегу реки Волчья.

Вопреки заявлениям главкома ВСУ Сырского, российская армия на Покровском направлении продолжает брать под контроль новые территории и населенные пункты. Так стало известно, что ВС РФ заняли село Желанное 2-й, которое было на берегу реки Волчья, и тем самым заперли украинские силы в треугольнике между реками Волчья и Лазовая. При этом украинцы оказались отрезаны от возможных путей отступления не только из-за водных преград, но и постепенного окружения группировки со всех сторон.

ВС РФ смогли расширить зону контроля на восточной стороне реки Волчья и при этом не останавливаются на западном берегу. Одновременно идет штурм Горняка, который мог бы стать одной из точек эвакуации. После взятия под контроль Украинска и выхода к Цукурино оказалась перерезана дорога Селидово-Цукурино-Курахово, по которой также могли отойти подразделения ВСУ. С южной стороны уйти также не получится, так как там берег Лазовского водохранилища, а войска РФ уже начали штурм Максимилиановки, севернее кураховских окраин.

При этом нет нигде сообщений, что эту группировку вообще собираются выводить, что подтверждает утверждение британского аналитика Меркуриса, что у командования ВСУ есть только задача удерживать позиции, а не сохранять личный состав. Также стоит отметить, что в Верховной раде вновь проснулся главный критик Украины в лице Марьяны Безуглой, которая на этот раз начала резко высказываться в сторону главкома Сырского, что уже привычно, и главы Минобороны Умерова.

Стоит понимать, что сейчас складывается ситуация, когда украинские подразделения стремятся сидеть на позициях до самого последнего момента. Можно вспомнить ситуацию с Карловкой, откуда войска начали отходить буквально в последний день перед полным охватом поселка.