Honda Passport Trailsport 2026 должны представить осенью 2024.

Honda Passport Trailsport 2026 станет еще мощнее и надежнее. Производитель анонсировал новую модель, которая будет представлена осенью 2024 года и поступит в продажу в 2025. Этот автомобиль получит обновленный движок V6 объемом 3,5 литра, который будет мощнее предыдущей версии. Кроме того, новинка оснащена десятиступенчатой АКПП, что делает ее еще более производительной.

Особое внимание уделено системе полного привода. Honda обещает, что она будет лучшей. Правда, только в своем классе. Тем не менее, она будет обеспечивать отличное сцепление с дорогой в любых условиях. Это стало возможным благодаря технологии векторизации крутящего момента, которая позволяет автомобилю лучше управляться на сложных участках.

Honda Passport Trailsport впервые появилась в 2022 году и сразу завоевала внимание благодаря своему "внедорожному" стилю. В 2024 году автомобиль получил улучшенные шины и подвеску для еще большей проходимости.

Производитель подчеркивает, что новый Passport Trailsport проходит испытания в самых сложных условиях Северной Америки, включая скалы, песчаные дюны и грязевые трассы. Это гарантирует, что автомобиль будет надежным спутником в любом приключении.