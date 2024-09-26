Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Honda Passport Trailsport 2026 получит мощный мотор и лучшую в классе систему полного привода
Honda Passport Trailsport 2026 должны представить осенью 2024.

Honda Passport Trailsport 2026 станет еще мощнее и надежнее. Производитель анонсировал новую модель, которая будет представлена осенью 2024 года и поступит в продажу в 2025. Этот автомобиль получит обновленный движок V6 объемом 3,5 литра, который будет мощнее предыдущей версии. Кроме того, новинка оснащена десятиступенчатой АКПП, что делает ее еще более производительной.

Особое внимание уделено системе полного привода. Honda обещает, что она будет лучшей. Правда, только в своем классе. Тем не менее, она будет обеспечивать отличное сцепление с дорогой в любых условиях. Это стало возможным благодаря технологии векторизации крутящего момента, которая позволяет автомобилю лучше управляться на сложных участках.

Honda Passport Trailsport впервые появилась в 2022 году и сразу завоевала внимание благодаря своему "внедорожному" стилю. В 2024 году автомобиль получил улучшенные шины и подвеску для еще большей проходимости.

Производитель подчеркивает, что новый Passport Trailsport проходит испытания в самых сложных условиях Северной Америки, включая скалы, песчаные дюны и грязевые трассы. Это гарантирует, что автомобиль будет надежным спутником в любом приключении.

#honda #мотор
+
Написать комментарий (0)
Все крупнейшие мировые автопроизводители, в том числе и Tesla, сокращают своё производство в Китае
Honda Accord 2025 получит комплекс фирменных систем помощи водителю
В Honda рассказали о работе над своим электрическим суперкаром Acura NSX
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
112
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
6
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
2
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
4
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
9
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
2
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
10
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Путин инициирует финансовую поддержку для российских разработчиков видеоигр
+
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
5
Frostpunk 2 уже приносит прибыль, продажи достигли 350 тысяч копий
+

Популярные статьи

В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
19
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
203
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
10
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
3
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
25
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
4
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
2

Сейчас обсуждают

Алексей Дрёмин
04:13
Значит оно не такое и мощное... Видимо тротлит, а что бы не заметили, урезали герцовку под видом типа энергопотребления, а это чушь собачья
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
Алексей Дрёмин
04:11
Яблодрочеры все равно схавают и не поймут... Дааааа ещееееееее, глубжеее, глубжееее))))))
iOS 18 ограничивает частоту обновления iPhone до 80 Гц и дисплей редко достигает 120 Гц
stellsnake
03:49
Ты же понимаешь, что если бы куев взяли за три дня, то украинских мужчин сейчас бы не сжигали в промышленных масштабах? Вы как потом популяцию собрались восстанавливать? А я тебе отвечу - да ни как, т...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Gerr_Lord87
03:37
I9 285к придёт и его в хламину разорвёт, как и более его жирные варианты🤗
Игровой процессор Ryzen 7 9800X3D может выйти уже в октябре 2024 года
stellsnake
03:12
"RTX 4090 - двигатель прогресса, PlayStation 5 Pro - прогрев для гоев" Васютин, у нас за цену ps5 pro с приводом и подставкой можно RTX 4080 купить, я думаю что для 99.99% людей выбор очевиден. "У So...
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
Garthar
03:10
Ну на переводи https://web.archive.org/web/20181219183938/https://lt.cjdby.net/thread-2464544-4-1.html 160км это нифига не гарантированная дальность. Радар был очень сильно оптимизирован под поиск наз...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Gerr_Lord87
02:32
Сказал бот, который ставит себе плюсики из-за полыхания амудного очка)
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Gerr_Lord87
02:28
Ну я же не бомж, как ты, чтоб сидеть на 1060) Пруфы в профиле: https://youtube.com/@zero_3_lord?feature=shared
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
02:27
Про разъёмы только амудные клоуны твердят) Моей 4090 почти два года уже, карта при этом ещё разогнана и ничего не плавится. По ходу у кого то руки не из того места растут, раз всё плавится 🤣🤣🤣
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
02:23
Лови мега производительность народного 10900кф с 4090, слитая чепушила: https://youtu.be/EZjDjsCuJ2c?feature=shared Эй, бот апшеронской чепушилы, жду такой же тест на твоей никчёмной амуде🤗 Или опя...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем