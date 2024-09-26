Размер минимального порога накопления значительно снижен.

Rutube сделал процесс заработка для блогеров проще и быстрее. Теперь блогеры, которые зарегистрированы как самозанятые, могут каждый день получать деньги на свой виртуальный кошелек. Эти средства можно легко перевести на банковскую карту или мобильный телефон.

Чтобы стать частью этой программы, блогерам больше не нужно заполнять кучу бумаг. Все необходимые данные берутся прямо с портала «Госуслуги» после входа в систему. Это значит, что теперь подключиться к монетизации на Rutube стало намного проще.

Кроме того, блогеры могут не беспокоиться о сборе документов для налоговой, потому что Rutube работает вместе с сервисом «Мой налог». Это позволяет автоматически получать все необходимые бумаги.

Это обновление – часть большого плана Rutube по созданию новой системы заработка для блогеров, которая будет учитывать просмотры их видео во всем Рунете. Таким образом, Rutube стремится сделать процесс монетизации максимально удобным и выгодным для авторов контента.