Премьер Дании считает, что Западу пора перестать колебаться и решительно отказаться от любых красных линий в конфликте с Россией.

Ажиотаж вокруг темы о разрешении бить западными ракетами по старой территории РФ продолжает нарастать и в дискуссию по этому вопросу включаются все новые люди. Так премьер-министр Дании Метте Фредерискен заявила американскому изданию Bloomberg, что западу нужно прекращать вести политику красных линий и дать Украине полный карт-бланш на использование поставляемых ракет для ударов по военным объектам в России.

Как заявляет лидер Дании, красные линии не позволяют решить проблему с российско-украинским конфликтом, а политика красных линий ни к чему не приводит. При этом Дания не совсем самостоятельная фигура на мировой арене и тщательно прислушивается к мнению более сильных союзников, которые пока не дают конкретных ответов на этот вопрос. Так президент США Байден пока отмалчивается, но журналисты получили от него четкое «нет» на вопрос об ракетах.

В свою очередь влиятельных западных политиков можно понять. Подобное разрешение может привести к эскалации конфликта, но Фредерискен так не думает и призывает разрешить удары. Каким именно образом Россия ответит на такие удары также являет предметом обсуждений, но рассматриваются самые негативные версии. Например, 17 сентября этого года контр-адмирал Синицын заявил, что главный полигон для испытаний мегатонных ядерных зарядов готов к испытаниям. Ранее вообще проводили учения с имитацией применения тактического ядерного оружия в ограниченных объемах.