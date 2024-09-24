Об этом сообщает греческое издание «Катимерини Газетси».

В конце прошлой декады турецкое правительство закупило у России партию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», что вызвало неоднозначную реакцию у западных партнеров страны и США в частности. После чего американцы исключили турок из программы по производству истребителей 5-го поколения F-35, в которой те состояли и ждали своей очереди. Теперь же власти США предлагают турецкому правительству передать С-400 на ответственное хранение американской стороне.

Греческая газета «Катимерини Газетси» выпустила на своих страницах материал, в котором рассказывает, что американское и турецкое правительство ведут переговоры по поводу российских ЗРС С-400. В частности, речь идет о передаче купленных у России комплексов на хранение на базе Инджирлик. Речь идет не о передаче систем в руки американцев, а только об ответственном хранении без доступа к технике американских специалистов. В ответ американцы пообещали вернуть турок в программу производства F-35 и даже продать им новые версии истребителей F-16.

Стоит отметить, что турки хоть и являются партнерами РФ в ряде вопросов, но по своей сути страна-оппонент. По этой причине они вполне могут пойти навстречу американским властям и передать комплексы на хранение. Причина такой острой реакции на С-400 в Турции со стороны США предельно очевидна и заключается в опасениях американцев, что российские С-400 смогут передавать информацию об F-35 прямиком в Россию. Вот только как на такую передачу отреагирует Россия, будет большой вопрос, так как турки плотно подвязаны на экономику РФ.