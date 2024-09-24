Подразделения украинской армии несут большие потери.

Ситуация на Курском направлении для украинской армии продолжает ухудшаться и начали поступать сообщения, что бойцы ВСУ массово покидают занимаемые позиции, чтобы избежать российских ударов и остаться в живых. Об этом рассказал командующий подразделением «Ахмат» генерал Алаудинов, заметивший, что большой процент дезертировавших украинцев составляют насильно мобилизованные граждане, которых в армию угнали сотрудники ТЦК. Стоит добавить, что бегство среди украинцев на Курщине началось еще во время начала российского контрнаступления.

Чтобы сохранить свои жизни и не попасть в российский плен, украинские бойцы предпочитают оставлять занимаемые позиции. Как заявил генерал, это приобретает массовый характер, так как качественные штурмовые бригады и иностранные наемники уже отошли на украинскую территорию, а теперь в области остались только обычные подразделения. Именно эти подразделения должны были стать основой украинской обороны в Курщине, но им этого не удалось.

«Сейчас мы отмечаем, что на большей части периметра он пытается «закопаться», сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно» - приводит ТАСС слова генерала.

Стоит добавить, что еще в начале сентября 2024-го года главком ВСУ Сырский изъял часть подготовленных подразделений с Курского направления и перенаправил их под Покровск. Видимо, украинское командование посчитало, что им выгоднее попытаться удержать критический для украинской логистики в ДНР город, чем продолжать стачивать подготовленные силы в тщетной попытке отстоять оккупированные территории Курской области.