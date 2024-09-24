Обсуждение пока на ранней стадии.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют вложить более 100 миллиардов долларов в строительство новых заводов по производству микросхем. Эти заводы могут стать одними из крупнейших на планете и будут построены в сотрудничестве с известными компаниями Samsung и TSMC.

На данный момент переговоры между ОАЭ и этими технологическими гигантами находятся на начальной стадии. Известно, что представители TSMC уже посетили ОАЭ, чтобы обсудить возможности строительства завода, который по своим возможностям будет сравним с лучшими предприятиями компании на Тайване. Аналогичные встречи прошли и с представителями Samsung Electronics, которые также рассматривают возможность открытия производственных мощностей в ОАЭ.

Финансирование этих амбициозных проектов предполагается осуществлять за счет средств ОАЭ, причем ключевую роль в этом процессе будет играть суверенный фонд развития Mubadala, базирующийся в Абу-Даби.

Основная цель этих проектов – увеличить мировое производство микросхем и помочь снизить их стоимость, не уменьшая при этом прибыльность производителей.

В ответ на запросы о комментариях представители TSMC заявили, что компания открыта для обсуждения возможностей развития полупроводниковой промышленности, но в настоящее время сосредоточена на реализации текущих проектов по расширению своего глобального присутствия и не планирует новых инвестиций.

Это сотрудничество может стать значительным шагом в развитии технологической индустрии ОАЭ и мирового рынка микросхем в целом, предоставляя новые возможности для роста и инноваций в этой области.