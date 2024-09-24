Также завершены испытания по загрузке топлива.

SpaceX готовит очередной запуск своей ракеты Starship. Это будет уже пятый полет в космос. Илон Маск, глава компании, поделился новостью: все предполётные проверки и загрузка топлива завершены. Точная дата запуска пока не названа, но команда полна решимости.

Пользователи в интернете весело реагируют на новости, предлагая запустить ракету тайно ночью. Однако, несмотря на шутки, SpaceX серьезно настроена на успех. Основная задержка в запусках связана с долгим ожиданием разрешения от Федерального управления гражданской авиации США. Эта бюрократия становится препятствием на пути к космическим исследованиям.

Илон Маск объявил о планах отправить на Марс пять беспилотных кораблей Starship в ближайшие два года. Это большой шаг для компании и для всей космической отрасли. SpaceX продолжает работать над своей мечтой – освоением космоса.