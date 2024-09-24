Его заменят доступные электромобили.

Теперь компания сосредоточится на создании доступных электромобилей. С 1984 года завод в Памплоне, Испания, выпустил более 8,4 миллиона автомобилей Polo, завоевавших любовь водителей по всей Европе.

По данным исследовательской компании DataForce, до августа 2024 года Polo занял восьмое место среди самых популярных малолитражек в Европе, с продажами более 90 100 авто за год. Но Volkswagen не останавливается на достигнутом и планирует новый шаг в будущее. В 2026 году на заводе в Памплоне начнется выпуск двух новых электрических кроссоверов. Эти модели будут основаны на обновленной платформе MEB, которая уже используется в серии электромобилей ID, включая популярный ID.4.

Несмотря на прекращение производства Polo в Европе, эта модель еще будет доступна для покупки. Производство переезжает в Кариегу, Южная Африка, откуда Polo продолжит поставляться на европейский рынок.

Таким образом, Volkswagen открывает новую главу, сосредотачиваясь на экологичных и доступных электромобилях, не забывая при этом о своем наследии и продолжая радовать поклонников бренда.