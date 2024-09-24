Также в число лучших попали Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio.

Автомобили ВАЗ-2105/2107 попали в список десяти самых покупаемых авто в мире, согласно рейтингу, опубликованному журналом Autocar. Лидером списка стала Toyota Corolla, которая с 1966г нашла более 51 миллиона покупателей. За ней следуют пикапы Ford F-Series с результатом более 43 млн проданных экземпляров с 1948г и VW Golf, продажи которого с 1974г достигли 36 млн.

Среди других лидеров продаж оказались Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio. Особое внимание привлекает Lada Riva, занявшая седьмое место. Эта модель, известная за рубежом под именем ВАЗ-2105/2107, была продана в количестве 18 млн экземпляров с 1980 по 2015 год.

В текущем году в Европе также были проданы 4 машины Lada Riva, которые можно условно назвать «новыми». Этот факт подчеркивает не только историческое значение модели, но и ее продолжающуюся популярность на рынке.