Но продажи Apple за последние пару лет сильно упали.

iPhone 15 Pro Max завоевал звание самого популярного смартфона в первой половине 2024 года. Это следует из исследования компании Omdia. Несмотря на успех этой модели, общие продажи Apple за последние годы снизились.

За шесть месяцев 2024 года было продано 21,8 млн iPhone15 Pro Max. Для сравнения, годом ранее лидером продаж был iPhone 14 Pro Max с результатом в 26,5 миллиона единиц. А в 2022 году на вершине списка находились модели iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max с объемами продаж 33,7 и 23 миллиона соответственно.

В топ-10 самых востребованных телефонов также вошли: iPhone 15 (17,8 млн), Samsung Galaxy A15 (17,3 млн), iPhone 15 Pro (16,9 млн), Samsung Galaxy S24 Ultra (12,6 млн), iPhone 13 (12,5 млн), Samsung Galaxy A15 5G (12,2 млн), Redmi 13C (11,8 млн), iPhone 14 (11,2 млн) и Samsung Galaxy A05 (10 млн).

С появлением новой серии iPhone16, модели iPhone15 Pro и iPhone15 Pro Max были сняты с продажи на официальном сайте Apple. Теперь их можно приобрести только через сторонние ретейлеры.