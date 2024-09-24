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g1tarist
Samsung Galaxy S25 Ultra впервые протестировали в Geekbench
Производительность оказалась ниже, чем у OnePlus 13.

Недавно прошли первые тесты нового смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra, и результаты удивили многих. По производительности он уступил модели OnePlus 13, хотя оба телефона работают на одном и том же процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

В тестах, проведенных на платформе Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra показал следующие результаты: 3069 баллов в тесте на одно ядро и 9080 баллов в тесте на несколько ядер. Это довольно высокие показатели, но OnePlus 13 оказался еще мощнее, набрав 3216 и 10 051 балл соответственно.

Такая разница в результатах объясняется разной мощностью процессоров: у Samsung Galaxy S25 Ultra большие ядра работают на частоте 4,19 ГГц, а остальные — на 2,9 ГГц. У OnePlus 13 эти показатели выше — 4,32 и 3,53 ГГц соответственно.

Однако не стоит списывать со счетов Samsung Galaxy S25 Ultra. Ожидается, что серийная версия этого смартфона получит улучшенный процессор Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, который сделает его быстрее других флагманов на рынке. Официальная презентация новой линейки Galaxy S25 запланирована на середину января 2025 года.

#samsung #oneplus #galaxy
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