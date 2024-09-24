Рост цен начнется с конца сентября и в течении нескольких месяцев достигнет максимальных значений.

Для тех, кто собирается купить машину с пробегом, появилась важная информация: скоро цены на них начнут расти. Это связано с увеличением стоимости новых автомобилей. Российские продавцы уже предупреждают об этом.

Андрей Гришаков, руководитель отдела подержанных авто в компаниях «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», объясняет, что повышение цен начнется в конце сентября и продолжится несколько месяцев. На сколько именно подорожают машины, зависит от разных факторов: экономической политики, курса валют, наличия автомобилей определенных марок на рынке.

Роман Титов из компании «Авилон» также подтверждает, что цены на подержанные авто следуют за ценами на новые. В сентябре спрос на автомобили остается высоким, как и в августе, но ожидается, что в ноябре он снизится.

Интересный факт: по информации «Автостата», стоимость подержанных машин в России снижалась шесть месяцев подряд. В августе средняя цена упала ниже 1,5 млн рублей. Но теперь ситуация изменится, и цены начнут расти.