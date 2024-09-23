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g1tarist
Выставлен на продажу уникальный швейцарский вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K по цене УАЗ «Буханки»
Steyr Puch Pinzgauer 710K 1976 года сборки.


В России появилась уникальная возможность приобрести редкий автомобиль - швейцарский вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K, выпущенный в 1976 году. Этот автомобиль можно купить за 1,8 млн рублей - столько же, сколько стоит новый УАЗ "Буханка" в самой дорогой комплектации "Экспедиция".

Этот вездеход особенный. Он долгое время стоял без дела, фактически не использовался, поэтому его двигатель наработал всего 860 часов. Раньше он служил в армии Швейцарии и использовался для радиосвязи.

Steyr Puch Pinzgauer 710K - это машина с историей. Её начали производить в Австрии в конце 1960-х и продолжали выпускать вплоть до 2010-х годов. Этот полноприводный фургон имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 86 л.с. и отличается надёжностью и простотой устройства. У него есть портальные оси, три блокировки дифференциалов, что обеспечивает отличную проходимость. Кроме того, вездеход оснащён предпусковым подогревателем, пятитонной лебёдкой и усиленными шинами.

Такой автомобиль будет интересен не только коллекционерам, но и тем, кто ищет надёжный и мощный вездеход для путешествий или сложных задач. При цене в 1,8 млн рублей он представляет собой уникальное предложение на рынке, сравнимое по стоимости с новым УАЗ "Буханка".

#авто #уаз #вездеход #steyr
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Станислав Богданов
16:49
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Китя
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16:45
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