Steyr Puch Pinzgauer 710K 1976 года сборки.



В России появилась уникальная возможность приобрести редкий автомобиль - швейцарский вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K, выпущенный в 1976 году. Этот автомобиль можно купить за 1,8 млн рублей - столько же, сколько стоит новый УАЗ "Буханка" в самой дорогой комплектации "Экспедиция".

Этот вездеход особенный. Он долгое время стоял без дела, фактически не использовался, поэтому его двигатель наработал всего 860 часов. Раньше он служил в армии Швейцарии и использовался для радиосвязи.

Steyr Puch Pinzgauer 710K - это машина с историей. Её начали производить в Австрии в конце 1960-х и продолжали выпускать вплоть до 2010-х годов. Этот полноприводный фургон имеет 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 86 л.с. и отличается надёжностью и простотой устройства. У него есть портальные оси, три блокировки дифференциалов, что обеспечивает отличную проходимость. Кроме того, вездеход оснащён предпусковым подогревателем, пятитонной лебёдкой и усиленными шинами.

Такой автомобиль будет интересен не только коллекционерам, но и тем, кто ищет надёжный и мощный вездеход для путешествий или сложных задач. При цене в 1,8 млн рублей он представляет собой уникальное предложение на рынке, сравнимое по стоимости с новым УАЗ "Буханка".