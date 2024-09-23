Это замена Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, послужившая основой для «Москвича 8».

Новый кроссовер JAC X8 E, который стал основой для российского "Москвича 8", скоро появится на рынке Китая. Эта модель предложена по цене от $15 500 до $21 200 в зависимости от комплектации. JAC X8 E выделяется своим дизайном: у него большая радиаторная решетка, затемненные фары и новый логотип. Внутри автомобиля установлены два больших экрана - 12,3-дюймовая панель приборов и такой же по размеру центральный экран управления. Комфорт в поездках обеспечивают множество функций: от бесключевого запуска и климат-контроля до подогрева сидений и электрической двери багажника.

Под капотом JAC X8 E находится 1,5-литровый турбомотор мощностью 152 л.с., дополненный электродвигателем и аккумулятором. Общая мощность достигает 204 л.с., что позволяет экономно расходовать топливо - всего 1,5 л на 100 км в комбинированном режиме. Максимальная скорость автомобиля - 170 км/ч, а на электротяге он способен проехать до 84 км.

Этот кроссовер сравним по размерам с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, имея длину 4825 мм, ширину 1870 мм и высоту 1758 мм. Колесная база составляет 2830 мм. В Китае продажи JAC X8 E начнутся в ближайшее время, а в России ожидается версия "Москвича 8" с традиционным ДВС до конца года.