Приземление спускаемого аппарата — в 15:00 по Москве

Сегодня, 23 сентября 2024 года, важный день для космической отрасли. Трое космонавтов, представляющих Роскосмос и NASA, готовятся к возвращению на Землю после выполнения миссии на Международной космической станции (МКС). Экипаж в составе Олега Кононенко и Николая Чуба от Роскосмоса, а также Трейси Дайсон из NASA, уже перешли на корабль «Союз МС-25», где они проведут последние проверки перед возвращением.

Перед отбытием космонавты убедились в герметичности всех люков и надели специальные скафандры, предназначенные для безопасного возвращения. Все подготовительные процедуры прошли успешно, и теперь они готовы к отделению от МКС. Этот процесс запланирован на 11:37 по московскому времени. Посадка на Землю ожидается в 15:00 по Москве недалеко от города Жезказган в Казахстане.

В это время на МКС продолжает работу экипаж 72-й длительной экспедиции. В его состав входят космонавты и астронавты из разных стран, включая Россию и США. Они продолжают выполнение научных исследований и экспериментов в условиях космоса.

Это событие является важным шагом в освоении космического пространства и международном сотрудничестве в космической отрасли. Возвращение экипажа на Землю — это не только завершение одной миссии, но и начало подготовки к новым космическим задачам.