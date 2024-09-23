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g1tarist
США инвестируют 3 миллиарда долларов в развитие производства аккумуляторов
Это создаст 12 000 новых рабочих мест в 14 штатах.

Эти средства помогут более чем двадцати проектам, направленным на улучшение процессов переработки минералов, изготовление аккумуляторов и их частей, а также на повторное использование батарей. Это важный шаг, учитывая растущий спрос на аккумуляторы для электромобилей и хранения энергии от возобновляемых источников.

Финансирование проектов стало возможным благодаря Закону о двухпартийной инфраструктуре 2021 года, предусматривающему гранты, займы и налоговые льготы. Однако, чтобы получить финансирование, проектам предстоит договориться с Министерством энергетики и пройти экологическую проверку.

В настоящее время Китай доминирует в мировом производстве аккумуляторов, контролируя почти 85% производственных мощностей. Он также лидирует в переработке ключевых минералов для аккумуляторов. В ответ на это, администрация Байдена повысила тарифы на импорт аккумуляторов и их компонентов из Китая с 7,5% до 25%, а также ввела специальные условия для получения скидок на электромобили, предусматривающие использование аккумуляторов, произведенных в США.

Эти меры направлены на стимулирование отечественного производства аккумуляторов и уменьшение зависимости от иностранных поставщиков, особенно в контексте перехода на возобновляемые источники энергии и электромобили.

#сша #инвестиции
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