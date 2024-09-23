В будущем, скорость на автопилоте планируют поднять до 130 км/ч.

Mercedes-Benz готовит новинку для любителей скорости и технологий. Уже скоро их автомобили смогут ездить по автобанам Германии без помощи водителя, достигая скорости в 95 км/ч. Но на этом разработчики не останавливаются – в планах увеличить скорость до 130 км/ч.

Как только Управление автомобильного транспорта Германии даст зеленый свет, что ожидается в конце 2024 года, новая система Drive Pilot поступит в продажу. Владельцы текущих моделей Mercedes с этой функцией получат бесплатное обновление, которое позволит машинам разгоняться до новой максимальной скорости, вместо нынешних 60 км/ч.

Эта технология – это шаг в будущее автономного вождения. Автомобили на автопилоте могут самостоятельно следовать за другими машинами при хорошей видимости, но водитель всегда должен быть готов взять управление в свои руки.

Чтобы обеспечить безопасность и информированность на дороге, Mercedes установила на передней части автомобилей бирюзовый фонарь. Этот сигнал сообщает другим участникам движения, что машина находится в режиме автопилота. Компания надеется, что такой цвет станет общепринятым стандартом для автоматического режима вождения.

Цель проекта – сделать путешествия на автомобиле еще более комфортными и безопасными, разрешив машинам двигаться с большей скоростью без вмешательства водителя. Пока точные сроки достижения цели в 130 км/ч не установлены, но Mercedes-Benz уверенно движется в этом направлении.