Искусственный интеллект становится очень прожорливым.

Microsoft решила использовать атомную электростанцию для питания своего искусственного интеллекта. Это стало возможным благодаря перезапуску одного из реакторов на станции Three Mile Island в Пенсильвании, известной из-за прошлой аварии. Теперь этот реактор будет работать на нужды компании.

С каждым днем искусственный интеллект требует всё больше энергии. Поэтому крупные компании, включая Oracle и теперь Microsoft, ищут способы обеспечить его работу, выбирая атомные электростанции. Эти станции нужны для центров обработки данных, которые потребляют огромное количество электроэнергии.

Constellation Energy, владелец станции, вложит 1,6 миллиарда долларов в проект. В результате Microsoft получит электроэнергию в течение 20 лет. Станция сможет вырабатывать около 819 мегаватт энергии. Интересно, что один из реакторов станции был остановлен в 1979 году после серьёзной аварии, а второй – в 2019 году из-за финансовых проблем. Именно последний и будет вновь запущен.

Запуск станции запланирован на 2028 год. Это первый случай, когда Microsoft обращается к ядерной энергии, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности без вреда для окружающей среды. Этот шаг является частью стратегии компании по использованию экологически чистых источников энергии.