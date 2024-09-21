Она создаётся по российскому проекту.

В Египте началось строительство важного объекта - первой в стране атомной электростанции «Эд-Дабаа». Этот проект реализуется с помощью российских специалистов и технологий. Сейчас ведутся работы над вторым энергоблоком станции. Для его создания специалисты компании «Атоммаш», которая является частью Росатома, приступили к изготовлению основной части - корпуса реактора. Эта часть была изначально создана в Санкт-Петербурге, а затем доставлена на завод в Волгодонске для дальнейшей сборки.

Кроме того, на заводе ведется работа над оборудованием для первого блока АЭС. В ближайшее время начнется сборка важных компонентов, таких как патрубки парогенератора. В Карелии, на заводе «Петрозаводскмаш», изготавливаются другие ключевые элементы - корпуса для насосов, которые будут поддерживать циркуляцию теплоносителя в реакторе.

Для АЭС «Эд-Дабаа» также будут произведены специальные трубы и другие компоненты, необходимые для ее работы. Всего Росатом поставит в Египет около 12,5 тысяч тонн оборудования. Станция будет состоять из четырех блоков с современными реакторами. Россия обеспечит поставку ядерного топлива на весь период эксплуатации АЭС, а также проведет обучение персонала и поможет в управлении и обслуживании станции в первые десять лет ее работы.

Этот проект является значимым шагом в развитии энергетики Египта и укреплении сотрудничества между нашими странами в области атомной энергии.