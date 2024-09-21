Model 3 разгоняется до 262 км/ч.

В Россию прибыла новая Tesla Model 3 Performance 2024 года. Эта модель - настоящий чемпион по скорости среди электромобилей. Она может разогнаться до 100 км/ч всего за 3 секунды, а ее максимальная скорость достигает 262 км/ч. Это самая мощная версия Tesla Model 3, которая уже доступна на российском рынке.

Tesla Model 3 Performance обладает двумя электромоторами и полным приводом. Ее мощность составляет 510 лошадиных сил, а крутящий момент - 741 Н·м. Этот автомобиль не только быстр, но и вместительный: его размеры - 4720 мм в длину, 1849 мм в ширину и 1441 мм в высоту, при этом колесная база составляет 2875 мм. Также стоит отметить, что емкость тяговой батареи достигает 82 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 488 км без подзарядки.

Отличительной чертой Performance версии является усовершенствованная подвеска. Она оборудована легкими и жесткими пружинами, а также адаптивными амортизаторами, которые имеют три режима работы: Standard, Sport и Track. Это делает вождение еще более комфортным и адаптированным к любым условиям.

Цена на этот автомобиль в России составляет 7,55 млн рублей. Это действительно высокая стоимость, но она оправдана уникальными характеристиками и возможностями, которые предлагает Tesla Model 3 Performance.