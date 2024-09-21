Теперь пользователи Whoosh могут исследовать российские города на самокате.

Сервис кикшеринга Whoosh представил новую функцию — городские экскурсии на электросамокатах для жителей и гостей Москвы и Казани . Экскурсионные маршруты разработаны с учетом комфорта и безопасности: они проходят по велодорожкам, минуя оживленные улицы, что делает поездку приятной и безопасной.

Чтобы начать путешествие, достаточно выбрать соответствующий значок в приложении. Пользователям предложат маршруты, учитывающие все особенности городской инфраструктуры, включая скоростные ограничения и качество дорожного покрытия. Приложение также подскажет, где удобнее всего оставить самокат для осмотра достопримечательностей.

На карте в приложении отмечены все доступные экскурсии, включая интересные места и достопримечательности города. Путешественники могут воспользоваться аудиогидом или прочитать подробности о каждом месте. Кроме того, приложение информирует о продолжительности поездки, расстоянии и режиме работы объектов на маршруте.

Эта функция уже доступна в обновленных версиях приложения Whoosh для устройств на iOS (начиная с версии 2.18.0) и Android (начиная с версии 2.20.0).