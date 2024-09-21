В сравнении с июлем, Tiguan заметно прибавил в цене.

В России стало доступно более 150 кроссоверов Volkswagen Tiguan для покупки. Интересно, что китайская версия этого автомобиля, Tiguan L, обходится покупателям в два раза дешевле, чем европейская. Стоимость Tiguan значительно выросла по сравнению с июлем. Хотя официальные продажи Volkswagen Tiguan в России прекратились, благодаря параллельному импорту рынок получил большое количество этих автомобилей. Среди предложений есть как китайские, так и европейские версии, но ценовой разрыв между ними велик.

Наиболее доступный китайский Volkswagen Tiguan L предлагается за 3,633 миллиона рублей. Это цена за модель 2024 года с передним приводом, 160-сильным бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач в комплектации Intelligent Edition, но только под заказ. Во Владивостоке можно заказать Tiguan в более мощной комплектации R-Line с двигателем на 245 лошадиных сил за 3,89 миллиона рублей. Самый доступный Tiguan L, который уже есть в наличии, находится в Москве и стоит 4,3 миллиона рублей. По сравнению с летом, цены на Tiguan L в России заметно выросли.

Европейские версии Tiguan значительно дороже. Например, в Минеральных Водах такой кроссовер можно купить за 7,74 миллиона рублей, а в Смоленске за версию под заказ просят уже 8,776 миллиона рублей.