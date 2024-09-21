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Евросоюз заявил что не будет выдавать украинских беженцев для пополнения ВСУ
В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали лишать таких «уклонистов» выплат, которые положены беженцам на территории Евросоюза.

Украинский МИД продолжает наседать на правительство Евросоюза с требованиями начать выдавать украинских граждан призывного возраста. Это связано напрямую с успехами ВСУ, которые испытывают серьезную нехватку «мобилизационного ресурса», стремительно кончающегося не только в самой армии, но и в стране. Однако европейские чиновники не собираются выдворять украинских граждан, так как это будет прямым нарушением принятых законопроектов, защищающих беженцев.

Ситуацию с беженцами и украинскими требованиями прокомментировала комиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йогансон, заявившая, что это будет прямым нарушением принятого как раз против такого законопроекта. При этом не все правительства входящих в ЕС стран согласны с этой позицией и против выступает глава МИД Польши Сикорский. Польский политик не раз выступал за выдачу беженцев, так как большое количество украинцев осело именно в Польше, что вызывает недовольство польских граждан.

«Мы никого не будем выбрасывать из ЕС» - заявляет комиссар ЕС.

Стоит отметить, что украинские власти самыми разными способами пытаются вернуть беженцев на родину, но при этом все их действия являются кнутом, а не пряником. При этом в самой стране продолжают гореть машины военкомов, которые пытаются набрать необходимые квоты по «мобилизационному ресурсу». Причем расчета на добровольцев уже ни у кого нет, так как по заявлениям высшего командования ВСУ такие уже давно закончились.

#украина #всу #евросоюз
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