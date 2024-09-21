Под его ограничения сроком на десять лет попали шесть физических лиц.

С самого начала российской специальной военной операции западные страны ввели множество санкций, которые должны были сломать российскую экономику. Сама Украина также не осталась в стороне от потока санкций и внесла в них десятки юридических и физических лиц. Поэтому вчерашний указ Зеленского о вводе нового пакета запретов никого не удивляет. Удивляет разве что список стран, которые оказались под ударом украинского правительства, а именно Россия, Китай и Иран.

В список попало сразу шесть физических лиц, которые были опубликованы на официальном сайте Зеленского. Однако гораздо интереснее список юридических лиц, среди которых предприятия вроде «Маяка» или российских пороховых заводов. Изначально в новом документе было 40 позиций, но позже отдельным указом туда внесли еще два предприятия. Что интересно, под санкционный удар Киева попал Корпус стражей исламской революции. Причина такого решения Киева не озвучена, но есть мнение, что это связано с поставками «Шахедов».

Пока неизвестно, как на это среагировали экономики Китая и Ирана, но Киев уже давно пытается таким образом воздействовать на эти страны, чтобы они прекратили поставки товаров в Россию. Однако эти страны просто отмахиваются от украинских санкций и продолжают свою игру. Особенно учитывая, что Иран на сегодняшний день почти самая "засанкционированная" страна мира, которую такими инструментами уже не испугаешь.