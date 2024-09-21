Возможно, это возрождение Императорского флота.

По итогам капитуляции во Второй мировой войне Япония лишилась права на владение авианосцами, но в последнее время это ограничение стремительно превращается в фарс. Дело в том, что в начале прошлой декады ВМФ Японии получили в свое распоряжение эсминцы проекта Izumo водоизмещением в 26 тысяч тонн и с возможностью несения вертолетов. Однако спустя несколько лет эти корабли стали переделываться в легкие авианосцы, способные запускать палубные версии истребителей F-35 с литерой «B».

К 2020-му году было собрано сразу два эсминца этого проекта, которые получили названия – Izumo и Kago. Несмотря на все попытки японцев сделать вид, что это просто эсминцы, китайские власти сразу назвали эти корабли «легкими авианосцами». Более того, уже в начале нынешней декады «Изумо» впервые запустили со своего борта боевой самолет. Теперь же стало известно, что и «Каго» будет способен на такое. Первые испытания второго «эсминца» пройдут в октябре-ноябре текущего года около Сан-Диего, Калифорния, США.

«Токио намерен повысить способность страны защищать свои отдаленные южные острова, в том числе те, что расположены вблизи спорных островов Сенкаку [в КНР их именуют Дяоюйдао]» - сообщает министерство обороны Японии.

Стоит отметить, что японцы уже заказали 45 истребителей F-35 в палубной модификации, которые и станут костяком для авианесущих эсминцев. При этом мнение России по этому поводу проигнорировали. Правда стоит отметить то факт, что в СССР также обходили запреты на проведение авианосцев в Черное море через турецкие проливы, назвав авианосцы авианесущими крейсерами.