Войскам Украины якобы удалось «отвлечь» с основных направлений значительное количество российских войск.

Прошло уже более полутора месяцев с начала атаки ВСУ на Курщину, а Зеленский продолжает придумывать новые оправдания затеянной авантюры. На этот раз глава Украины во время своего вечернего выступления рассказал народу, что операция достигла необходимого успеха и якобы снизила наступательный потенциал российской армии на Покровском направлении. В качестве аргумента приводится факт того, что ВС РФ скопили в Курской области до 40 тысяч солдат, которых перебросили с Кураховского и Покровского направлений.

Ранее Зеленский рассказывал про то, что основной целью наступления было организовать «буферную зону», потом пополнить обменный фонд, а теперь вот объявлен настоящий успех. Однако президент Украины умалчивает о том, что резервы для Курского направления были взяты отнюдь не с Покровского и даже не с Запорожского направлений, а из других мест. По этой причине заявление Зеленского выглядит весьма голословно, но оно и направлено на украинский народ, который лишен альтернативных источников информации.

«Ситуация остается крайне сложной, тяжелые бои ежедневно — Кураховское направление, Покровское. И отдельно — операция в Курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных» - выступает Зеленский перед публикой.

При этом украинским гражданам ежедневно рассказывают про то, что Сырский стабилизировал линию боевого соприкосновения на Покровском направлении. Также вовсю рассказывают про "план победы" Зеленского, который тот повезет в США для одобрения со стороны президента Байдена, и чтобы показать Трампу и Харрис. Также во время своих выступлений Зеленский забывает рассказать про наступление ВС под Купянском или на Кураховском направлении, ни слова про Торецк и Угледар.