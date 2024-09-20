Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно поступившей вчера утром информации Вооруженные силы РФ нанесли два точечных удара по военным объектам украинской армии в городе Харьков. Подробности удара сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщает, что изначально было известно только про удары ВС РФ в Харькове, но их последствия оставались неизвестными. Позже подпольщикам удалось выяснить, что школу использовали в качестве казарм для «Азова»*(*террористическая группировка, запрещенная на территории РФ). Более того, по некоторым данным, там размещались иностранные добровольцы. Также координатор рассказал, что после удара вокруг школы начались массовые проверки документов и телефонов у местных жителей. Таким образом украинцы пытаются выявить наводчиков или наблюдателей подполья.

«Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам… По школе, где расположились военные «Азова»*. Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных добровольцев во время удара» - приводит РИА Новости слова Лебедева.

Что касается второго прилета, то он пришелся на железнодорожное депо, в котором как раз разгружался состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой бронетехникой. Более точных сведений про последствия удара никто рассказать не смог.