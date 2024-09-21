Модернизацию провели в шести населенных пунктах.

МТС улучшил интернет в Якутии, переведя сеть с 3G на 4G LTE. Теперь жители шести населенных пунктов, включая Мирный, Ленск, Вилюйск, Сунтар, Хандыга и Айхал, могут пользоваться более быстрым интернетом. Средняя скорость увеличилась на 25%. Это означает, что люди в этих местах теперь могут загружать файлы, смотреть видео и пользоваться социальными сетями быстрее, чем раньше.

Преимущества новой сети ощутят не только жители домов, но и посетители социальных учреждений и мест, где проводятся массовые мероприятия. Улучшение качества связи также коснулось районов вблизи крупных предприятий и промышленных центров.

Прокопий Неустроев, директор МТС в Якутии, поделился: "Мы значительно улучшили сеть в важных для республики городах и поселках. Теперь наши абоненты могут наслаждаться высокоскоростным интернетом и получить доступ к технологии VoLTE. Это позволяет говорить по телефону и одновременно пользоваться интернетом без перебоев. Такие изменения делают жизнь якутян более комфортной и современной".