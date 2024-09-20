ВСУ активизировались, возможно, готовят очередной контрнаступ.

На днях в сети появилась новость, что главком ВСУ Сырский забрал часть резервов с Запорожского направления и перебросил их под Покровск. Однако несмотря на это решение украинская армия продолжает концентрировать силы в районе Орехово и Степногорска и это фиксируется российской разведкой, которая передает сведения командованию. В частности, по этой причине был нанесен удар авиации по скоплению ВСУ около населённого пункта Каменское на восточном берегу Каховского водохранилища.

Стоит отметить, что Запорожское направление до этой недели считалось тихим, но теперь может резко нагреться, так как еще до вторжения в Курскую область, туда стягивали войска и технику. Однако из-за проблем ВСУ в Курской области планы украинцев претерпели изменения и часть войск перебросили на Покровское направление. При этом ранее российские военные эксперты предполагали, что именно на Запорожском направлении ВСУ попробуют организовать новый «контрнаступ», чтобы дойти до Крыма. Одной из целей назывался город Энергодар, около которого располагается Запорожская АЭС.

Сейчас российские войска сталкиваются с серьезным сопротивлением ВСУ на Ореховском направлении. По ВС РФ наносятся удары артиллерии и используются сотни беспилотников, что может говорить о большой концентрации войск в этом районе. По скоплениям украинцев уже начала работать российская артиллерия и фронтовая авиация. Но направление постепенно может стать еще горячее и сравниться с накалом событий с Покровским направлением.