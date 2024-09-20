ВС РФ осталось пройти всего 2км.

Приходят сообщения, что ВС РФ приблизились к важной автодороге, которая вела из Покровска в Курахово на дистанцию 2 км. Располагается автотрасса к западу от недавно освобожденного населённого пункта Украинск, который ранее был окружен российской армией с трех сторон.

После освобождения Украинска и падения гарнизона ВСУ в шахте «Украина», ВС РФ продвигаются на запад от обозначенных мест. Сейчас на пути российской армии стоит населённый пункт Цукурино, в который стягиваются отходящие от Украинска подразделения ВСУ. В этом населённом пункте имеется важная автомобильная дрога, которая ведет из Покровска через Селидово в Курахово и по которой украинцы перебрасывали подкрепления и снабжение для Кураховского гарнизона. Сейчас ВС РФ подошли к этой трассе на дистанцию всего в 2 км и по ней уже никто не может нормально проводить колонны с грузом и солдатами. Кроме того, российские подразделения продолжают зачищать Украинск от присутствия украинской армии.

Стоит отметить, что кроме подхода к Цукурино, российские войска продолжают штурмовать Селидово, расположенное южнее Покровска. Одновременно работает артиллерия и авиация, которая бьёт по подводимым к Покровску подкреплениям, а Сырский продолжает рассказывать Зеленскому, что ситуация на данном направлении находится под контролем и ЛБС стабилизирована. При этом главком продолжает перебрасывать под Покровск подготовленные резервы, чтобы не дать ВС РФ возможности более свободно действовать в рамках направления.