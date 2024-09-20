Заложена была израильской разведкой Моссад.

Произошедший накануне массовый взрыв пейджеров в Ливане имеет свои источники, которые ведут в Израиль. Британское информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что диверсия была осуществлена израильской разведкой «Моссад», которая смогла заложить в устройства взрывчатку. Всего сообщается, что заминированная партия насчитывала до 5 000 пейджеров и на каком этапе это произошло неизвестно.

Также британцы пишут, что в каждом устройстве было по 20 грамм взрывчатого вещества, которое подорвали с помощью сигнала, переданного на устройство. Взрывы привели к большому количеству ранений и даже человеческим жертвам среди населения Ливана. Всего сообщается про более чем 4 000 раненых и более 10-ка убитых. В списке жертв имеются женщины и дети, хотя сама акция была направлена на членов ливанской группировки «Хезболла», против которой уже долгое время ведутся боевые действия со стороны ЦАХАЛ.

«Израильская разведка «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением «Хезболла» за несколько месяцев до взрывов» - сообщает британское издание.

Пейджеры были заказаны у тайваньской фирмы Gold Apollo и предназначались исключительно для членов ливанского движения «Хезболла». Всего в партии было пять тысяч устройств, которые неизвестными маршрутами доставлялись в Ливан. На каком именно участке маршрута доставки произошла закладка как уже говорилось большой вопрос. Однако израильский «Моссад» всегда отличался большой выдумкой, хоть и не опростоволосился в ходе прошлогоднего нападения палестинцев из сектора Газы.