Новый мексиканский президент заявила, что вообще собирается ограничить какие-либо поездки в ближайшее время.

Новый мексиканский президент Клаудия Шейнбаум, еще не заняв окончательно свой пост уже разочаровывает украинский МИД. Дело в том, что украинцы продолжают бомбардировать правительство американской страны по поводу их позиции в отношении Российской Федерации. При этом и до Шейнбаум украинские дипломаты пытались выяснить позицию Мексики у предыдущего президента Лопеса Обредора. Однако пока мексиканское руководство отмалчивается или ссылается на свои проблемы, которые для них важнее чем какой-то там Киев.

Несмотря на все отказы и мягкие намеки, украинский МИД не собирается прекращать попыток и раз за разом шлет запросы. При этом как пишут некоторые источники, такое положение вещей раздражает Киев, который таким образом пытается навредить России.

«Не думаю. Я вообще собираюсь ограничить число зарубежных визитов и сосредоточиться на решении внутренних проблем. У нас их слишком много, чтобы часто посещать зарубежные страны» - высказывает Шейнбаум по поводу украинских запросов.

Стоит отметить, что Украина стремиться затянуть Мексику в состав стран, которые наложили санкции на РФ. Однако предыдущий президент Мексики Обредор ловко выкручивался от прямых запросов и высказывался, что санкции от Мексики никак не повлияют на положение Украины и поэтому их нет смысла вводить. Эту позицию также сильно осуждали в Киеве, но поделать с ней ничего не могли. Более того, в отличии от той же Колумбии в зоне проведения СВО не было замечено иностранных наёмников из Мексики. Особенно учитывая, что колумбийцы в качестве наемников поставляют ушедших в отпуск солдат регулярной армии.