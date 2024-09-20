На очереди Distortion и «Алмазный меч, деревянный меч».

Яндекс анонсировал съемки сериала по популярной видеоигре Atomic Heart. Это один из трех проектов, над которыми работает его продюсерский центр «Плюс Студия» в сотрудничестве с игровыми студиями, в том числе с создателями Atomic Heart - Mundfish. Съемки начнутся в 2025 году, но точные сроки выхода сериала и количество серий пока неизвестны.

Сценарий к сериалу пишет Роман Кантор, известный своей работой над «Мастером и Маргаритой» и «Эпидемией». Он обещает, что сериал расширит мир игры, показав события с разных точек зрения и добавив глубины истории.

Кроме Atomic Heart, Яндекс работает над экранизацией фэнтезийной RPG Distortion от студии Game Art Pioneers. Игра рассказывает о поселенцах, стремившихся к спокойной жизни на далекой планете, но столкнувшихся с непредвиденными трудностями. «Плюс Студия» планирует дополнить игру книгой, комиксом и сериалом.

Также в разработке находится сериал по игре «Алмазный меч, деревянный меч», основанной на произведениях Ника Перумова. Игра будет доступна на ПК и консолях, дата релиза пока не объявлена. Создание сценария для сериала только началось, и в проекте участвует сам Перумов.

Помимо игровых адаптаций, Яндекс анонсировал выход «славянского аниме» «Киберслав», запланированный на эту зиму. Этот проект вызвал живой интерес в интернете, хотя и не связан с видеоиграми.

Таким образом, Яндекс активно развивает направление экранизации видеоигр, обещая поклонникам новые взгляды на любимые вселенные и расширение их границ через кино и сериалы.