Страна стремится к 2025 году продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Сейчас на электрокары приходится 94% всех новых автомобилей, купленных в стране. Это стало возможным, несмотря на то что Норвегия известна своими нефтяными запасами. Страна активно переходит на электротранспорт, опережая весь мир.

По последним данным, в Норвегии зарегистрировано больше электромобилей, чем машин на бензине. Всего в стране насчитывается 2,8 миллиона легковых автомобилей, из которых 754 303 - электрические. Это событие назвали историческим, ведь всего десять лет назад такой исход предсказать было сложно.

Норвегия планирует к 2025 году полностью отказаться от продажи автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Это на десять лет раньше, чем планирует Евросоюз. Рост продаж электромобилей в стране стимулируется государственными программами и налоговыми льготами. Так, в августе доля электрокаров в общем объеме продаж новых автомобилей достигла рекордных 94%.

В Норвегии созданы все условия для владельцев электромобилей. В городах установлено множество бесплатных зарядных станций, а в столице их число достигает двух тысяч. Кроме того, владельцы электрокаров могут пользоваться полосами для автобусов и получают субсидии на парковку. Эти меры сделали электромобили не только экологичным, но и выгодным выбором для жителей Норвегии.